Man (45) doodgestoken op feestje in Zellik: 21-jarige opgepakt, tweede verdachte nog spoorloos

AsseEen 45-jarige Moldaviër is zondagochtend om het leven gekomen bij een steekpartij in de Jan Dekinderstraat in Zellik. De feiten speelden zich af in een appartementsgebouw waar een twintigtal personen aanwezig was om te feesten. Een 21-jarige Roemeen werd gearresteerd en wordt verdacht van doodslag. Een derde betrokkene is voortvluchtig. De drie mannen zouden geen bewoners van de appartementen zijn.

Bewoners van de Jan Dekinderstraat werden zondagavond opgeschrikt. “Het begon met een man die met bestelwagen aan een rotvaart vertrok”, vertelt een buurtbewoonster. “Je zag aan de manier waarop hij vertrok dat er wel iets aan de hand moest zijn. Ik weet dat er een zwangere vrouw was, dus ik dacht dat die moest bevallen. Het ging om een bestelwagen van dakwerkers die hier wel vaker staat. Een grijze met rode Franstalige opschriften. Een tiental minuten later arriveerde er plots een ziekenwagen, gevolgd door de politie. Na verloop van tijd stonden hier misschien wel twintig agenten.” Volgens het parket werd de politie rond 22 uur gealarmeerd.

De hulpdiensten werden volgens het parket Halle-Vilvoorde gealarmeerd voor een ruzie waarbij een gewonde was gevallen. “Ter plaatse werd in de trappenhal van een klein gebouw het slachtoffer aangetroffen”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Het gaat om een 45-jarige man uit Moldavië. Hij had een messteek in de hals en was reeds overleden.” Volgens buurtbewoners zou dat in de trappenhal op de tweede verdieping zijn geweest. In het appartement op die verdieping werd althans veel beweging opgemerkt. Onder meer lichtflitsen van een fototoestel en ook blauw UV-licht werd opgemerkt.

Feestje in garage

Het gebouw is onderverdeeld in verschillende appartementen waar voornamelijk Roemenen wonen. Zowel jongere als oudere mannen, maar ook een gezin met kinderen. Ze hebben weinig contact met de buurt, voornamelijk omdat de meesten geen Nederlands of Frans spreken. “Vroeger woonden er voornamelijk mensen van Afrikaanse afkomst, maar het gebouw werd opgekocht door iemand die er volgens ons zijn werkvolk onderbrengt”, valt in de buurt te horen. “Hoeveel mensen er precies wonen is onduidelijk. ‘s Ochtends zien we ze wel eens voor het gebouw staan en worden ze met een busje opgepikt om te gaan werken. En ‘s avonds hangen ze ook rond op straat terwijl ze alcohol drinken. De garage loopt overigens een heel stuk door tot vanachter en het is daar dat er zondagavond ook een feestje aan de gang was. De poort stond gewoon open en ik denk dat er toch een twintigtal personen aanwezig moet zijn geweest.”

Het parket zegt, op basis van verklaringen van getuigen, dat de drie betrokken personen niet in het gebouw zelf wonen. “Maar het trio kreeg ruzie met elkaar”, vervolgt Vercarre. “Daarbij kreeg het slachtoffer dus een messteek in de hals. Ter plaatse werd een 21-jarige man met Roemeense nationaliteit, die geen vaste verblijfplaats in België heeft, opgepakt. De derde persoon zou gevlucht zijn.” Dat is dus vermoedelijk de persoon die aan hoge snelheid met de bestelwagen was vertrokken. Voorlopig is hij nog spoorloos. Verschillende aanwezigen werden door de politie meegenomen om verhoord te worden.

Doodslag

Het parket heeft het gerechtelijk labo en een wetsdokter gevraagd om ter plaatse te gaan. Er werd ook een onderzoeksrechter gevorderd wegens doodslag lastens de 21-jarige man en de voorlopig nog onbekende tweede verdachte. “In de loop van de nacht werd ter plaatse afgestapt”, besluit Vercarre. “Er zal nog een autopsie gebeuren op het slachtoffer, en de verdachte zal verhoord worden, waarna de onderzoeksrechter zal beslissen of hij onder aanhoudingsmandaat wordt geplaatst.” Het onderzoek duurde nog tot maandagochtend 6 uur.