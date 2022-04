Man (45) doodgestoken in Zellik: 21-jarige opgepakt, tweede verdachte nog spoorloos

De politiezone AMOW werd zondagavond opgeroepen voor een ruzie in Zellik waarbij een gewonde was gevallen. “Ter plaatse werd in de trappenhal van een klein gebouw het slachtoffer aangetroffen”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Het gaat om een 45-jarige man. Hij had een messteek in de hals en was reeds overleden.”