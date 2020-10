Lijnbus rijdt door rood licht aan overweg en raakt ei zo na sluitende slagboom: “Een flagrante, erg gevaarlijke overtreding”

AsseOp sociale media is een hallucinant filmpje opgedoken van een Lijnbus die aan het station van Asse het rode licht aan de overweg negeert en ei zo na een slagboom raakt. “Dit soort beelden zien we helemaal niet graag”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. De Lijn laat weten dat ze de zaak intern opnemen met de chauffeur. De politie volgt de zaak op.

Het filmpje dat door een trucker werd gemaakt, zou dateren van dinsdag. Op de beelden is te zien dat een chauffeur van De Lijn uit de richting van de Asphaltcosite komt en afdraait richting het centrum van Asse. Zowel het rode licht als het alarmsignaal aan de overweg zijn al in werking en de slagbomen sluiten zich. De bus raakt bijna de kleinere slagboom aan de overkant van de overweg. “Dit soort beelden zien we helemaal niet graag”, zegt Thomas Baeken, woordvoerder bij Infrabel. “Op de beelden is overduidelijk te zien dat het rode licht genegeerd wordt. Als het licht van de overweg op rood staat, gaan pas na vijftien seconden de slagbomen naar beneden. Je ziet in beeld dat de slagbomen al naar beneden aan het gaan zijn. Dus het was al even rood voor de bus. Er waren werken aan het spoor aan de gang, maar dat had niks met de signalisatie aan de overweg te maken. Het is bijzonder jammer dat hier niet gestopt werd bij het rode licht. Maar ik moet wel zeggen dat het eerder uitzonderlijk is dat er zich op dit vlak problemen voordoen met chauffeurs van De Lijn. Het gaat dus om een uitzondering.”

“Wat te zien is op de beelden mag absoluut niet gebeuren”, zegt Karen Van der Sype, woordvoerster bij De Lijn. “Dat staat buiten kijf. Het is een zeer jammerlijke zaak, zeker omdat veiligheid voor ons cruciaal is. Niet alleen voor reizigers en chauffeurs, maar ook voor andere weggebruikers. Dat onze mensen zich dan ook aan de wegcode moeten houden spreekt voor zich. De zaak zal ook intern worden opgenomen met de chauffeur en hier wordt zeker gevolg aan gegeven. Daar hebben we verschillende procedures voor.”

Quote Er zijn ook nog altijd zeer veel ongevallen aan overwegen. “We spreken over één per week en één dode per maand bij ongevallen aan overwegen Thomas Baeken, woordvoerder bij Infrabel

Veel ongevallen aan overwegen

Toch toont het aan dat ondanks alle campagnes nog altijd chauffeurs snel een overweg overrijden bij het rode licht. “Er zijn ook nog altijd zeer veel ongevallen aan overwegen”, weet Baeken. “We spreken over één per week en één dode per maand bij ongevallen aan overwegen. Het grootste deel van die ongevallen is te wijten aan gebrek aan respect voor de verkeersregels. We zetten dan ook enorm in op sensibiliseringscampagnes en beelden als deze bewijzen dat we inspanningen moeten blijven leveren en op die nagel moeten blijven kloppen. Daarnaast proberen we waar mogelijk ook zoveel mogelijk overwegen te sluiten als er een alternatief mogelijk is.”

De lokale politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) laat weten dat er in overleg met het parket bekeken kan worden of er op basis van zo’n filmpje geverbaliseerd kan worden. “Maar dan hebben we wel een naam en tijdstip nodig”, zegt commissaris Fred Scrayen. “Het heeft geen zin om een proces-verbaal tegen onbekenden op te stellen. In ieder geval valt te zien dat het een flagrante overtreding is en discussie hierover lijkt mij onmogelijk.”

Volledig scherm De chauffeur negeerde het rode verkeerslicht terwijl de slagbomen al aan het sluiten zijn. © Screenshot