Lekke band met de fiets? Op vijf plekken kan je voortaan kleine herstellingen uitvoeren in Asse

Aan de stations van Asse, Zellik en Mollem, op de Hopmarkt en aan het Sint-Hubertusplein in Asse- Terheide, vind je sinds kort fietsreparatiezuilen. Aanwezig: steek- en inbussleutels, bandenlichters en een schroevendraaier. Ook een fietspomp is er terug te vinden. Om het de fietsers nog makkelijker te maken kan je de fiets op ideale werkhoogte hangen. Heb je vragen over hoe je het gereedschap correct moet gebruiken of tips nodig bij het verstel? Een QR-code leidt je via een smartphone naar een website waarop alle nodige informatie over de herstelzuil terug te vinden is. “De vijf plekken zijn vijf belangrijke locaties”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “Het gaat bijvoorbeeld om vervoersknooppunten en de nieuwe overdekte fietsenstalling aan het station van Asse. Als we zien dat het project aanslaat op deze vijf locaties kunnen we het aantal reperatiezuilen nog uitbreiden in de toekomst. Op deze locaties maken we ook werk van al dan niet vernieuwde elektrische oplaadpunten.”