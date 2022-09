Leerlingen en leerkrachten van De Springplank startten schooljaar op bouwwerf

Op meer dan 7 miljoen euro worden de werken in Krokegem intussen geraamd terwijl ze in eerste instantie 5,5 miljoen euro gingen kosten, maar ze zijn broodnodig. In oktober 2019 raakte al bekend dat De Schatkist, gevestigd in schoolgebouw van meer dan honderd jaar oud, de deuren zal moeten sluiten wegens hopeloos verouderd. Na overleg werd beslist om al deze leerlingen over te brengen naar Krokegem, maar wel pas in 2023. Dat gaf ruimte om verder na te denken over een nieuwbouw op het grasplein achter de kerk en naast de parking. Eind mei van dit jaar gingen de afbraakwerken van de oudste gebouwen op die plek al van start. Er kwamen containerklassen op de parking aan de feestzaal om een deel van de leerlingen in op te vangen en intussen gingen dus ook de echte bouwwerken al van start.