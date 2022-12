Leerkrachten krijgen reanimatiecursus om hun leerlingen correct te leren reanimeren

Al decennia zetten dokter en ex-urgentiearts Leeman en Guy De Bondt, die ook bij de 112-centrale van Leuven werkzaam is, zich in om het reanimeren in Asse onder de aandacht te brengen. Onder meer dankzij hun inzet is Asse sinds 2015 een Hartveilige gemeente. En nu hebben ze dus het Teach the teacher-project uit de grond gestampt. “Bedoeling is dat lesgevers de leerkrachten opleiden zodat zij hun leerlingen vervolgens kunnen gaan opleiden”, vat De Bondt samen. Eén tot drie leerkrachten per secundaire of lagere school schreven zich voor de verschillende sessies. Drie sessies werden al afgewerkt en er zit er nog eentje aan te komen. “Daarnaast ondersteunt de gemeente deze leerkrachten en scholen met materiaal dat ze gratis kunnen gaan ontlenen. Denk maar aan de klassieke oefenpoppen. Scholen hebben het financieel al niet al te makkelijk waardoor we zagen dat leerkrachten die de lessen wel wilden geven geremd werden omdat ze niet over het geschikte materiaal beschikten.”

Het Teach the teachter-project is overigens een tweede fase binnen het volledige project. “Door ons in te zetten om zoveel mogelijk mensen te bereiken en basisreanimatie aan te leren begonnen we structurele problemen en hiaten in het systeem vast te stellen”, gaat het verder. “Daardoor zijn we bij een eerste fase naar de scholen gegaan om de leerlingen uit het zesde leerjaar zelf te gaan opleiden. Het staat beschreven in de wetenschappelijke literatuur dat kinderen van twaalf jaar fysiek en mentaal capabel zijn om basisreanimatie uit te voeren en om de 112-diensten te bellen. Bovendien zijn kinderen een heel goede motivator naar hun ouders en omgeving toe om die personen ook aan te zetten om een cursus te volgen. En een tweede fase is dus dat we nu ook de leerkrachten gaan opleiden en gaan voorzien van het nodige materiaal om de lessen op school te kunnen geven.” Intussen kreeg ook al het gemeentepersoneel, gaande van de mensen van het Cultureel Centrum tot het OCMW, een basisopleiding reanimatie.

Eén van de leerkrachten die tijdens de sessie van vrijdag aanwezig was is Hilde De Witte, zorgleerkracht bij GBS Mollem. “Jong geleerd is oud gedaan”, zegt ze. “Het is belangrijk dus dat de kinderen dit aangeleerd krijgen. We hopen er bij ons dan ook in het zesde leerjaar al mee te kunnen starten en het zou een droom zijn om de cursus op regelmatige tijdstippen in het middelbaar te herhalen. De juf van het zesde leerjaar zal ik proberen te helpen tijdens de lessen EHBO want als titularis alleen met een klas van 25 leerlingen is niet makkelijk. Gevaar loert nu eenmaal dagelijks om de hoek, ook bij jonge kinderen. En ik moet toegeven dat mijn kennis over het reanimeren zich ook beperkte tot lessen die ik enkele keren heb gevolgd, maar telkens met enkele jaren tussen. Ik heb het ook nog nooit doorgegeven aan leerlingen en gelukkig heb ik het nog nooit in de praktijk moeten toepassen. Het zou leuk zijn moesten wij als leerkrachten elk jaar zo’n opleiding aangeboden krijgen.”

