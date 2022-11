Landhuis Borchstadt: “Terwijl de Duitsers in het kasteel verbleven, woonde hier een verzetsman in een verborgen vertrek”

AsseHet spreekt tot de verbeelding: een kasteel met verborgen gangen, kasten, vertrekken en kelders. Maar in Asse langs de Putberg is het te vinden, in het kasteel Borchstadt waar Thierry de Clippele (62) met zijn vriendin Kathelijn Wauters woont. “Mijn grootvader bouwde het vorige eeuw op deze historisch belangrijk locatie en ik zou het hier niet kunnen missen”, zegt hij. “Het is hier geen opendeurdag, maar ik ontvang hier regelmatig mensen of verenigingen voor een picknick of omdat ze het domein eens willen ontdekken.” Ook wij mochten kennismaken dankzij kasteelheer de Clippele, die als verwoede verzamelaar zelfs boeken van honderden jaren oud bezit.