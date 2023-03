‘Kleine Ion’ krijgt 5 jaar cel voor dodelijke vuistslag: “Een kleine man met een opvallend vierkantig gezicht en een enorm gespierd lijf”

Ion Z. is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 5 jaar voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. De Moldaviër gaf een 46-jarige Roemeen in juni 2021 zonder enige reden een vernietigende vuistslag voor een café. De man overleed twee dagen later in het ziekenhuis. Z. vluchtte meteen na de feiten naar zijn thuisland en is nog steeds spoorloos. De onmiddellijke aanhouding werd dan ook uitgesproken.