Klein uur file op Brusselse binnenring vanaf Dilbeek door ongeval ter hoogte van Zellik

Woonboot loopt zware schade op na brand in keuken, bewoner was niet aanwezig

Aan de Sint-Annabrug in Aalst heeft zaterdagnamiddag een woonboot vuur gevat beneden aan boord. De brand zorgde voor hevige rookontwikkeling in het ruim maar kon snel geblust worden door de brandweer. De schade is echter groot. De bewoner was niet aanwezig op dat moment, er vielen geen gewonden.