Kindje (5) valt uit slaapkamerraam op tweede verdieping: "Familielid dat toezicht hield, was even naar toilet”

Maandagavond omstreeks 20.40 uur kregen de hulpdiensten te horen dat er een jongen van vijf jaar van de tweede verdieping van een appartementsgebouw in Nachtegaallaan in Zellik was gevallen. “Het kindje verblijft nog maar een tweetal maanden op het adres”, aldus Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. “In een onbewaakt moment - een familielid dat toezicht hield was even naar het toilet - is het kindje uit het open raam van de slaapkamer gevallen. Het kindje werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is volgens de artsen nu stabiel. Het gaat dus om een spijtig ongeval.”