Kinderarts Johan Franckx onverwacht overleden

De pediater, die zijn praktijk in de Kezeweide had en ook actief was in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Asse, was onwel geworden achter het stuur van zijn Tesla. De wagen botste licht tegen een geparkeerde wagen en remde nadien automatisch af om tot stilstand te komen tegen een gevel. Hulpdiensten snelden ter plaatse maar hulp kon helaas niet meer baten. De vrouw van de man die als passagier in de auto zat bleef ongedeerd. Omdat het om een natuurlijk overlijden ging en de omstandigheden duidelijk zijn besliste het parket Halle-Vilvoorde geen deskundige ter plaatse te sturen.