Kerktoren restaureren of niet: pastoor, handelaars en initiatiefneemster petitie geven hun mening

Wegenwer­ken maken Dilbeek ‘klaar voor morgen’

Het einde van de zomer is nabij, en dat betekent dat het tijd is om een balans op te maken van de wegenwerken in de eerste helft van dit jaar in de gemeente Dilbeek. Bovendien werpt de gemeente ook een blik op de toekomst, met tal van projecten die dit jaar nog klaarstaan om de verkeersveiligheid te verbeteren en duurzame mobiliteit te stimuleren.