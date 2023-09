Kan of mag torenspits blijven zoals ze is? Schepen en kabinet minister Diependaele scheppen duidelijkheid

Kerktoren van Asse restaureren of niet? De luidste stem is die om de toren te behouden zoals hij nu is. Dat blijkt uit onze eigen rondvraag en ook de reacties op sociale media, waar zelfs al een petitie werd gelanceerd. Pastoor Marc Boulanger haalde evenwel aan dat men verplicht is te restaureren, aangezien het om een geklasseerd gebouw gaat. Schepen Edwin Fabri bevestigt, “al ben ik ook wel geneigd om soms te zeggen dat de huidige vorm iets heeft”. Of men echt verplicht is om te restaureren? “Er is een mogelijkheid, maar...”, klinkt het op het kabinet van Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed.