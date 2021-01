Jongeren bekogelen politie en stichten brand in Breughelpark

De incidenten deden zich voor tijdens en na de grootschalige interventie in het woonzorgcentrum Spanjeberg in Zellik. “Agenten die het verkeer regelden aan de rotonde op de Brusselsesteenweg en waar ook de Kerklaan op uitgeeft werden er bekogeld met flessen”, vertelt commissaris Fred Scrayen van de politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel). “Nadien ontvingen we meldingen over brandende vegetatie en jongeren die met bommetjes speelden in het Breughelpark. Onze ploegen en de brandweer gingen ter plaatse, maar konden niets meer aantreffen. Nadien werd er in het Breughelpark wel een afvalcontainer in brand gestoken. Daarnaast liep er ook een oproep binnen voor ‘hulpgeroep’ aan de leegstaande sporthal Molenbos in Zellik, maar ook daar werd niets aangetroffen. Opnieuw het klassieke kat en muisspel dus.”

Volgens Scrayen werd een tiental jongeren geïdentificeerd. “Eén persoon werd gearresteerd voor gerechtelijke feiten”, luidt het. “De rest zal vermoedelijk een GAS-boete of proces-verbaal hebben gekregen voor het overtreden van het samenscholingsverbod.” Het parket Halle-Vilvoorde laat weten niet gecontacteerd te zijn voor deze feiten. Het is niet duidelijk wat er met de gearresteerde persoon gebeurde.

Aanpak

De problemen met jongeren in Groot-Asse slepen al vele maanden aan. Die situeren zich vooral in de omgeving van het station en het Waalborrepark in Asse zelf en aan het Breughelpark in Zellik. In oktober was er bijvoorbeeld nog de massale vechtpartij tussen tientallen jongeren aan het Waalborrepark. Enkele weken later werd er in die omgeving ook een 69-jarige vrouw op straat brutaal beroofd van haar handtas. De politie diende er ook regelmatig voor andere zaken tussenbeide te komen na oproepen van buurtbewoners. Voor deze locatie bespraken burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) en korpschef Kurt Tirez van de zone AMOW een plan van aanpak. Eerder werden hier ook al de identiteitscontroles opgedreven en tijdens het najaar werd de cavalerie van de federale politie ingeschakeld om in het park zelf te kunnen patrouilleren.

Samenscholingsverbod

Ook het samenscholingsverbod in de hele gemeente voor meer dan twee personen na 22 uur kwam er gedeeltelijk om het samenscholen van jongeren te kunnen verhinderen. De maatregel kwam er voornamelijk als antwoord op de avondklok die in Brussel om 22 uur al in werking trad, maar het moest ook verhinderen dat jongeren ‘s avonds laat nog samenscholen in Zellik en Asse. Maar de problemen blijven dus aanwezig. Zo werd er vorig weekend ook opnieuw brand gesticht in de leegstaande sporthal Molenbos in Zellik. Dat gebeurde tijdens de zomer van 2020 ook al twee keer.