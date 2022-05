Jongeman luistert niet naar agenten: “Ze waren onbeleefd”

Alsemberg “Hier worden zelfs baby’tjes geboren”: Achter de schermen van opvangcen­trum voor asielzoe­kers in Alsemberg

Het opvangcentrum voor asielzoekers van het Rode Kruis in Alsemberg zette de deuren open voor het grote publiek. Meer dan tweehonderd vluchtelingen wachten er soms jaren op een beslissing over hun asielaanvraag. Een verblijf in het centrum is dan ook geen pretje. Al doen de mensen van het Rode Kruis hun best om de bewoners toch een verzet te gunnen. Een blik achter de schermen.

15 mei