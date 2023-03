Jonge afperser schenkt buit aan moeder: 20 maanden cel

Moet bekend restaurant Anobesia na 30 jaar baan ruimen voor Jum­bo-filiaal? “Vergunning voor sociale woonwijk wordt opnieuw aange­vraagd”

Gaat het vermaarde restaurant Anobesia langs de Brusselbaan binnenkort tegen de vlakte? Dat is de vraag die gemeente Affligem momenteel bezighoudt. Vooral ook wat er in de plaats van de bekende zaak, die 14,5 op 20 bij Gault & Millau scoort, zou komen. Sociale huisvestingsmaatschappij Providentia wil al lang tientallen woningen neerpoten naast het restaurant. Anderzijds blijkt ook een projectontwikkelaar plannen te hebben om de site van Anobesia volledig of gedeeltelijk om te vormen, mogelijk naar een Jumbo-filiaal. “Zelf weten we zo goed als van niks”, zuchten de uitbaters van Anobesia.