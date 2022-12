JH ‘t Bronneken ziet Rode Duivels uitgeschakeld worden in ‘t Jass: “Het was nochtans beter dan bij de vorige twee matchen”

AsseGeen gratis vat in ‘t Jass vanavond. Dat was een belofte van jeugdhuis ‘t Bronneken indien de Rode Duivels zouden doorstoten naar de volgende ronde. Het wereldkampioenschap zit er na drie wedstrijden helaas op voor ons land, maar bij het jeugdhuis zijn ze gezien de omstandigheden wel tevreden over de afgelopen drie wedstrijden op groot scherm.

“Wij zijn super tevreden”, klinkt het bij Alana Beeckmans van ‘t Bronneken. Het jeugdhuis zond de afgelopen drie wedstrijden op groot scherm uit in ‘t Jass dat ze kosteloos mochten gebruiken van de gemeente. “De eerste wedstrijd was spannend want we hadden hoegenaamd geen idee over het aantal personen dat langs ging komen. We hebben geflyerd, onder meer aan één school, en hingen affiches omhoog in verschillende winkels. Maar Facebook is tegenwoordiger moeilijker om jeugd te bereiken. Zij zijn niet meer zo actief op dit sociale medium. Toch konden we ouders met kinderen, andere jeugd en jongeren, dertigers enzovoort verwelkomen. De mix was schitterend. Zondag mochten we ook zowat elke jeugdbeweging uit Asse verwelkomen in ‘t Jass. Het had voor ons fijn geweest als de Rode Duivels konden doorgaan Ze hebben ons de goede inkomsten voor het jeugdhuis niet gegund (lacht). De sfeer was alleszins telkens top.” Het jeugdhuis had immers op voorhand aangegeven dat het uitzenden van de wedstrijden op groot scherm een belangrijke bron van inkomsten was. Afgelopen zondag werd ook geld ingezameld voor De Warmste Week. Wedstrijden op groot scherm zal het jeugdhuis niet meer uitzenden, maar op televisie zullen bepaalde wedstrijden wel nog te zien zijn in het jeugdhuis.

Tijdens de rust had Alana zelf nog veel hoop. “Mijn hart staat elke seconde stil – super stresserend”, lacht ze. “Het is spijtig dat ze zoveel kansen creëren maar niet kunnen afmaken. Een goal zou top zijn nu voor de sfeer. En hopelijk winnen ze nog, want dan hebben we een gratis vat en zal het bier nog eens door de lucht kunnen vliegen.”

Maar het mocht dus helaas niet zijn. Ook bij de bezoekers was er veel hoop. “De wedstrijd verloopt veel beter dan verwacht”, zegt Herwin Van Mulders. Hij kwam samen met een aantal vrienden afgezakt vanuit Mollem. De groep kent elkaar al van kindsbeen af en trekt er geregeld samen op uit. “Maar sommige beslissingen snappen we niet. Dries Mertens was een goede speler, maar wat hij daar nu in de punt van de aanval staat te doen snappen we niet. Dat is wat we er allemaal van denken.”

Ook Patrick Beeckmans die bij de gemeente werkt kwam met een collega afgezakt. “We hebben er ons een uur verlof voor genomen”, zegt hij. “Super belangrijk en we hadden graag gehad dat ze doorgingen naar de volgende rond. Het is wel de eerste match die we hier zagen. Thuis zitten we met vrouw en kind weet je wel. De wedstrijd was alleszins beter dan de vorige twee. Maar het WK leeft ook zo niet als anders. Zie jij veel vlaggen hangen aan de huizen? Zoiets moet in de zomer plaatsvinden. Ook het uur van vandaag is niet ideaal. Wij konden nu verlof nemen, maar voor veel collega’s was dat bijvoorbeeld niet mogelijk.”

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

