Jeugdhuis wil Duivelse feestjes in ‘t Jass: “Dezelfde sfeer als bij die ene match tegen Japan zou fantastisch zijn”

“We zetten momenteel alles op alles om er al zeker bij de komende drie wedstrijden van de Rode Duivels een feestje van te maken en zoveel mogelijk volk te mogen ontvangen”, zegt Tom Mertens van ‘t Bronneken. “Hoeveel volk er komt weten we niet, maar iedereen is zeker en vast welkom.” Het is een traditie dat het jeugdhuis de matchen uitzendt. “Dat is zowat een onuitgesproken regel onder de jeugdverenigingen in Asse dat wij dat doen”, gaat het verder. “En dus gaan we er nu ook voor. We steken tijd in de nodige PR op sociale media en we hebben al verschillende flyers en affiches laten drukken. Die laatste zullen nog verschijnen op verschillende locaties in Asse. En we gaan voor de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië flyeren aan de schoolpoorten. Die match wordt al om 16 uur op donderdag 1 december gespeeld, dus we hopen dat er toch wat scholieren naar ‘t Jass zullen afzakken. We mogen de zaal overigens gratis gebruiken en sinds twee jaar hangen er kwalitatieve speakers omhoog en werd er een groot scherm met beamer geïnstalleerd. De beeldkwaliteit is ook uitstekend.”

Tijdens het EK vorig jaar mocht ‘t Bronneken zo’n tweehonderd personen ontvangen. Voor de coronaperiode werd ‘t Jass gevuld met meer dan vierhonderd mensen. “Maar we merken ook wel dat de hype toen veel groter was”, knikt Mertens. “Weet je die match nog tegen Japen? De sfeer van toen was ongelofelijk. Iedereen vloog elkaar in de armen en de bonnetjes aan onze kassa gingen zelfs tegen de grond in het tumult. Maar het zijn nu allemaal andere omstandigheden, onder meer de situatie in Qatar. Dat er daar 1.500 gastarbeiders zijn gestorven laat ons ook niet onberoerd. Het was een reden om te twijfelen of we toch zouden doorzetten, maar we hebben de centjes als jeugdhuis echt wel nodig. Zeker na twee jaar corona zien we het aantal leden dalen. En algemeen lijkt Asse wel dood te bloeden. Daarom willen we met ons groot scherm terug wat vuur in de gemeente krijgen. Heel Asse is dan ook welkom: van jonge kinderen tot gepensioneerden. Voor die laatste groep voorzien we ook stoelen zodat ze al zittend kunnen kijken.”

De Belgen spelen hun tweede wedstrijd op zondag 27 november om 14 uur tegen Marokko. “En die organisatie zal in het teken van de Warmste Week staan”, weet Mertens. “We zullen onder meer hamburgers verkopen. Ook vegetarische, want diversiteit moedigen we aan. De opbrengst gaat naar de Warmste Week, die ook al contact met ons hebben opgenomen. En om verder te gaan op die diversiteit. We merken dat jeugdhuizen toch nog iets heel erg uitsluitend Vlaams lijken. Daar willen we ook iets aan veranderen. Iedereen is dan ook welkom ons te vervoegen bij het jeugdhuis. We hebben echt wel extra leden en bezoekers nodig. Zeker nu onze subsidie met vijftig procent gaat dalen. De gemeente wil die subsidies voor jeugdverenigingen gelijk trekken. Dat begrijpen we, maar het maakt het voor ons wel moeilijker om te overleven. De vaste kern van ons jeugdhuis telt momenteel nog zo’n vijftien à twintig leden. Maar we blijven ook andere verenigingen steunen, en zij ons. Zo komt de scouts met tien man helpen en in ruil mogen zij dan eens gratis ons jeugdhuis gebruiken.”

Iedereen is vanaf een uur voor aanvang van elke wedstrijd van de Belgen welkom in ‘t Jass. De zaal zal al zeker tot anderhalf uur na de match geopend blijven. Is er nood om nog na te praten? Dan kan er afgezakt worden naar het jeugdhuis. De inkom is gratis en de pintjes worden aan 1,70 euro geserveerd. “Dat is bewust, want we willen alles zo laagdrempelig mogelijk houden”, besluit Mertens. “Ook mensen die in kansarmoede leven moeten kunnen afzakken naar onze evenementen.”

