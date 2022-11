Inwoners Asbeek overhandigen petitie tegen doorgaand verkeer: “Het is nu compleet onveilig in onze smalle straten”

Van alle fracties die zetelen in de gemeenteraad was minstens één vertegenwoordiger aanwezig om te luisteren naar de grieven van de inwoners van Asbeek. “De Asbeekvallei is een rustige dorpskern die heel wat doorgaand verkeer lokt terwijl dat daar niet gepast is”, vertelde woordvoerder en coördinator Frank Michiels. “De straten zijn te smal en te kronkelig én de zwakke weggebruikers worden niet beschermd. We vragen daarom dat er naar ons wordt geluisterd.” De inwoners geven aan dat er in het verleden al verschillende individuele gesprekken hadden plaatsgevonden met de burgemeester, maar telkens zonder resultaat. Daarom werd beslist om zich te groeperen. “We trokken van deur tot deur en verzamelden in totaal 475 handtekeningen”, gaat het verder. “Maar we konden uiteraard niet iedereen bereiken. Het is daarom misschien sprekender om te zeggen dat 95 procent van de mensen die we konden aanspreken ook onmiddellijk de petitie tekende. Volgens mij wil dit zeggen dat er een draagvlak is.”

Quote Onderweg gaat er regelmatig een bestuurder uit de bocht met bomen en afsluitin­gen die sneuvelen Frank Michiels

De situatie is volgens de inwoners onhoudbaar. “Uit metingen van juni in de Pullewouwe blijkt dat sommige mensen meer dan tachtig kilometer per uur rijden in de smalle straat”, weet Michiels. “Het verkeer van de Kespier, Heedstraat, Hogeweg en Moretteweg komt allemaal samen in Asbeek. Metingen in het kader van het project Curieuzeneuzen toont aan dat de luchtkwaliteit in deze straten geel kleurt, terwijl de waarden op de Edingsesteenweg groen en donkergroen zijn. Vervolgens gaat het verkeer verder richting Beekstraat. Onderweg gaat er regelmatig een bestuurder uit de bocht met bomen en afsluitingen die sneuvelen. Tijdens onze rondgang met de petitie deelden heel wat mensen hun ervaringen. Meer dan eens bleek dat mensen er in de straten ei zo na van de weg werden gereden. Soms is er zelfs sprake van verkeersagressie met fysiek geweld. Een weg van 3,8 meter breed moet gedeeld worden door vrachtwagens, snelheidsduivels en wandelaars. Tot slot rijden ze via de Putberg om dan naar de Kalkoven te trekken.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een afvaardiging van elke partij in de gemeenteraad ontving de inwoners van Asse op het gemeentehuis. © Tom Vierendeels

Plaatselijk verkeer

De inwoners zien dus vooral alleen bestemmingsverkeer nog toelaten als een oplossing. “En dan komt het argument van mensen die zeggen dat ze belastingen betalen en dus overal mogen rijden”, zegt Michiels. “Compleet achterhaald. Elke straat heeft zijn eigen functie. Sommige straten zijn gewoonweg woonstraten. Mobiliteitsdeskundige Kris Peeters verwoordde het mooi. Die zegt dat alleen bestemmingsverkeer toelaten niet wil zeggen dat je de wegen sluit, maar net opent. Dan wel voor mensen die willen herbronnen en genieten, om kinderen te laten spelen. Mensen uit het centrum kunnen in de velden hun geest komen leegmaken. We geven dan ruimte aan rust, veiligheid en gezondheid.”

Experten

“Het spreekt voor zich dat we dit eerst allemaal moeten bekijken”, antwoordde burgemeester Koen Van Elsen (CD&V). “We gaan bekijken wat de inhoud van jullie verzoekschrift is en wat jullie zelf adviseren waarna we de situatie met onze experten gaan bekijken. Maar wat u aanhaalt zijn zeker terechte zaken waar wij oog voor moeten hebben.” Een studiebureau gaat alvast ook aan de slag met de situatie in Asbeek. “Dat studiebureau werkt voor Affligem om de dorpskern van Essene aan te pakken”, weet Van Elsen.

Quote We moeten blijven inzetten op de modal shift. Er moet een mentali­teits­wij­zi­ging komen Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V)

“Maar de situatie in Essene heeft een impact op Asbeek door de stroom wagens die door de Pullewouwe trekt. Kortelings zal in Essene een bevraging plaatsvinden, georganiseerd door het studiebureau. Ook de inwoners van Asbeek zullen daarbij betrokken worden. Maar het is ook gewoonweg zo dat er veel te veel wagens zijn en dat we allemaal veel te veel alleen willen rijden. Veel heeft dus ook met de mentaliteit te maken. We moeten dus blijven inzetten op die modal shift of mensen te laten veranderen van vervoerwijze. Van auto naar fiets of openbaar vervoer bijvoorbeeld. We zullen alleszins zien wat we kunnen doen voor Asbeek en misschien volgt er nog een participatief moment waarbij we jullie rond werktafels laten plaatsnemen om ideeën uit te werken.”

