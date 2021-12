Inferno met 32 vernielde vrachtwagens wellicht aangestoken, drie brandhaarden gevonden bij Carro-Bel: “Toeval bestaat niet”

MollemOp een site van de Carro-Bel Group in de industriezone Z.5 in Mollem, een deelgemeente van Asse, zijn zaterdagnacht 32 vrachtwagens in vlammen opgegaan. “De schade loopt in de miljoenen euro’s en nu blijkt ook nog eens dat er kwaad opzet mee gemoeid zou zijn", zegt onafhankelijk bestuurslid Jean Van Den Bergh. Opvallend: het bedrijf kwam dit jaar in het oog van de storm na de instorting van een schoolgebouw in Antwerpen . Zaakvoerder J.D. zou ook een vijftal weken in de cel doorgebracht hebben.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West en de politiezone AMOW ontvingen zaterdagnacht kort na 1 uur een eerste oproep voor een brand in de industriezone. Ter plaatse aangekomen werden ze bij Carro-Bel, een firma gespecialiseerd in chapewerken, geconfronteerd met meer dan twintig vrachtwagens die in brand stonden. Ook een garage en loodsen waren mogelijk getroffen.

Er kwam onmiddellijk bijstand uit Brussel en de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant. Ook de civiele bescherming en Fluvius arriveerden ter plaatse. Er was gelukkig geen sprake van gewonden, maar de materiële schade is enorm. Pas zondagochtend rond 7 uur werd alles afgehandeld door de ploegen van de brandweer. “De eerste vaststellingen van onze branddeskundige wijzen alvast in de richting van kwaad opzet”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. “De schade ter plaatse blijkt heel groot, zo zijn er 32 van de 40 vrachtwagens volledig uitgebrand.”

Jean Van Den Bergh, onafhankelijk bestuurslid van Carro-Bel, spreekt van een totale ravage. “Het is een drama voor 120 gezinnen die rechtstreeks of onrechtstreeks getroffen zijn door de brand. Het is niet evident, maar het bedrijf zal zich hier wel doorslaan. Maar toeval bestaat niet. Ik heb vernomen dat er drie brandhaarden zijn, dus sluit ik kwaad opzet zeker niet uit.”

Quote Ik heb vernomen dat er ook een schade zou zijn aan onze omheining. Een deel ervan langs de achterzij­de zou openge­knipt zijn Jean Van Den Bergh, onafhankelijk bestuurslid van Carro-Bel

Hij wil niet speculeren over mogelijke daders, maar spreekt wel van miljoenen euro’s schade. “Bovendien heb ik vernomen dat er ook een schade zou zijn aan onze omheining. Een deel ervan langs de achterzijde zou opengeknipt zijn en er zou nu ook nog steeds kans zijn op heropflakkering. Een geluk bij een ongeluk is het nu nog bouwverlof tot 9 januari is, waardoor we wat extra tijd krijgen om orde op zaken te stellen. Maandag zitten we samen met het hele bedrijf om onze komende weken alvast in te plannen en te bekijken welke oplossingen we aan onze klanten zouden kunnen bieden met onderaannemers. Maar 32 van de 40 vrachtwagens meteen vervangen, is onbegonnen werk. De levering van een vrachtwagen kan al makkelijk acht maanden in beslag nemen.”

De recherche van de lokale politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) zal verder onderzoek voeren naar de feiten.

In juni dit jaar kwam Carro-Bel al op spijtige manier in het nieuws. Vijf bouwvakkers lieten toen het leven bij de instorting van school KUUB op Antwerpen-Zuid. Twee van hen werkten voor een onderaannemer van Carro-Bel. Het bedrijf ligt momenteel nog steeds onder vuur wegens mogelijke schuld in de zaak, al moet het lopend onderzoek daar nog steeds uitsluitsel of bevestiging aan geven.

Van Den Bergh werd net daarom in december aangesteld als onafhankelijk bestuurslid. “Om het vertrouwen met onze klanten te behouden, werd dat samen met de banken besloten”, zegt hij. “Het onderzoek is nog steeds volop lopende, maar ik wil benadrukken dat er tientallen firma’s op dat moment aanwezig waren. Wij kwamen daar plots in het vizier te liggen.” Over de zaak zelf wil Van Den Bergh verder niets meer kwijt.

Volgens vertrouwelijke bronnen zou zaakvoerder J.D. van Carro-Bel ook een vijftal weken in de cel doorgebracht hebben wegens onderzoek naar sociale dumping, al wil Van Den Bergh dat niet bevestigen.

