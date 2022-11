Inbrekers weten niets over inbraken: “Wandeling op doktersvoorschrift...Goed voor onze knieën”

De twee sloegen op 30 augustus in Asse de ruiten van 2 geparkeerde wagens in. Een getuige merkte dit op en alarmeerde de politie die hen even later kon arresteren. De twee jongeren ontkenden meteen dat ze betrokken waren bij de inbraken. Op de vraag wat ze daar dan deden hadden ze een origineel antwoord klaar. “We waren nochtans gewoon een wandeling aan het doen op aanraden van onze dokter. Dat is goed voor onze knieën zei hij”, klonk het laconiek. Het parket geloofde geen snars van hun uitleg en vorderde straffen van 1 jaar en 15 maanden cel. Uitspraak op 20 december.