Inbrekers viseren horecazaken in Asse en Merchtem: bloed achtergelaten tijdens vlucht door kapot raam

Het lijstje inbraken van vrijdagochtend is niet min. Op Huinegem in Asse werd Wijnbar-T slachtoffer en ook even verderop aan de kerk van Mollem kreeg manege Golden Club inbrekers over de vloer. In het centrum van Kobbegem werden café ‘t Wit Paard en restaurant De Plezanten Hof geviseerd. En om het lijstje horecazaken af te sluiten werd er in Hamme ook ingebroken bij café Ossel-Star. “En daarnaast kregen ook twee à drie woningen nog inbrekers over de vloer”, vertelt commissaris Fred Scrayen van de politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel). “Aan één van de woningen stond overigens een stelling opgesteld waarvan de daders profiteerden om zo via het verdiep naar binnen te dringen. Voorlopig werden er nog geen arrestaties verricht, maar het onderzoek loopt volop. Gezien de min of meer gelijkaardige werkwijze bij alle feiten wordt de link tussen de verschillende inbraken uiteraard ook onderzocht.”

Voor Koen De Wilde van De Plezanten Hof was het alleszins geen prettig ontwaken. “Zeker niet fijn”, zucht hij. “Rond 4.30 uur werd er een eerste keer op mijn gsm gebeld. ‘Zal wel weer niks zijn’, dacht ik bij mijzelf. De gsm ging op stil en ik probeerde verder te slapen, tot er plots werd aangebeld. Via de videofoon zag ik dat het de politie was. Dan flitst er wel plots veel door je hoofd. Ze hadden dus de onprettige mededeling dat er was ingebroken. Tussen het eerste telefoontje van de politie en het bezoek had de uitbaatster van ‘t Wit Paard mij ook al proberen te bellen om mij te waarschuwen.”

De schade bij het restaurant is groot. “Het knappe glas-in-loodraam werd gewoon ingestampt”, klinkt het. “Hoe oud dat raam is kan ik niet zeggen. Zelf ben ik hier sinds 2004 zaakvoerder en heb het nooit weten veranderd. Het gebouw zelf dateert van de negentiende eeuw. Of een restauratie mogelijk is weet ik niet, gezien de gedetailleerde tekeningen. Het is ook de eerste keer in twintig jaar dat ik geconfronteerd wordt met een inbraak. Binnen hebben ze vervolgens de kassa en enkele kasten doorzocht en alles overhoop gehaald. Geld laten we niet rondslingeren, dus ik denk niet dat er iets is gestolen. Dat valt moeilijk te achterhalen gezien de rommel die ze achterlieten. Maar de schade is dus wel veel lastiger. Vrijdagmiddag hebben we de deuren geopend, maar de klanten laten we eten in de veranda. Door het kapotte raam is het in de zaal te koud. Vrijdagochtend sluiten we de deuren. Dit weekend zal alles wel zoals normaal doorgaan.”