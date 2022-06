Inbreker opgepakt die gelinkt wordt aan feiten in Asse en Meise

De politie ontving maandagnacht een oproep over een vermoedelijke inbraak die aan de gang was in Asse. De getuige gaf ook een persoonsbeschrijving van de dader mee en een patrouille van de zone AMOW kon in de omgeving een verdachte aantreffen die voldeed aan de beschrijving. Na controle bleek dat hij een fiets uit het tuinhuis van de slachtoffers had gestolen. Die fiets kon onmiddellijk aan de slachtoffers worden teruggegeven. Maar de verdachte had nog meer gestolen spullen in zijn rugzak die afkomstig bleken van een inbraak in dezelfde straat. Verder onderzoek nadien wees uit dat hij ook gelinkt kan worden aan een inbraak in Meise. De politie roept naar aanleiding van dit feit op om verdachte zaken telkens te melden via het noodnummer 101.