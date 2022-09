IN BEELD. Hopduvelfeesten afgetrapt met ongezien spectaculair openingsspektakel

Dilbeek Momenteel nog windstil in Remcotown Schepdaal, maar gemeente schakelt nu versnel­ling hoger: “Rood moet óveral overheer­sen”

Het supporterscafé van Remco Evenepoel in Schepdaal mag dan wel in jaarlijks verlof zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze in zijn hometown bij de pakken moeten blijven zitten. Als Evenepoel ook in week drie van de Vuelta op dit elan doorgaat, zal de Remcogekte ongetwijfeld in alle hevigheid toeslaan. Al is daar momenteel nog enorm weinig van te bespeuren. Momenteel blijft het nog opvallend rustig in Schepdaal, en bij uitbreiding in Dilbeek. Bij de gemeente willen ze daar nu dringend iets aan veranderen. Tip: denk aan de kleur ‘rood’.

6 september