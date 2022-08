ILV Dilbeek, Asse en Wemmel komt met jobbeurs op 20 september

Dilbeek TUSSEN DE STERREN IN LUXEHOTELS. Thermen in Dilbeek, waar BV's kind aan huis zijn: “Wekelijks vullen we een bad of hotelkamer met rozenblaad­jes”

Wie op zoek is naar een vijfsterrenhotel in het Pajottenland is er nu nog aan voor de moeite. Maar de streek heeft wel heel wat luxueuze hotels met drie of vier sterren die net dat tikkeltje meer te bieden hebben. Thermen in Dilbeek is er zo eentje. Heel wat BV’s kwamen er al over de vloer om er te genieten in het luxueuze resort met alles erop en aan. “Een handtekening vragen of foto nemen? Dat is strikt verboden”, vertelt zaakvoerder Levyn Leenen.

6:00