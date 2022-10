Hond valt 12-jarige jongen aan (en liet eerder ook al z’n tanden zien en voelen): “Volgende week beslissen we wat er met dier moet gebeuren”

De situatie met de hond die uitbreekt en mensen en dieren aanvalt in de Spoorwegbaan in Asse lokt al langer ongenoegen uit in de buurt. Het laatste incident dateert van donderdag. Een twaalfjarige knaap fietste rond 16.50 uur voorbij de bewuste woning in de Spoorwegbaan, dichtbij het kruispunt met de Zittert. “Twee honden kwamen plots vanuit de tuin de straat opgelopen en één van de twee honden, de Amerikaanse staffordshireterriër, heeft de jongen gebeten”, zegt commissaris Fred Scrayen van de politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel). “Het is niet duidelijk welke verwondingen het slachtoffer heeft opgelopen, maar er kwam wel een ziekenwagen aan te pas om de jongen over te brengen naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse. Er is alleszins geen sprake van levensgevaar, maar hechtingen zouden wel nodig zijn geweest. De politie verhoorde een getuige en trok nadien ook naar het ziekenhuis om het slachtoffer te verhoren. Beide versies komen overeen.”

Quote Als mensen geen aangifte doen zijn wij ook niet op de hoogte over bepaalde problema­tie­ken en kunnen we ook niet optreden. Intussen zouden buurtbewo­ners zelfs niet meer durven passeren langs daar. Fred Scrayen, Commissaris politiezone AMOW

Uit reacties op sociale media blijkt het alleszins om geen alleenstaand geval te gaan. Mensen getuigen hoe ze zelf of kennissen al het slachtoffer werden van de hond. “Ik kon hem van mij afstampen, maar de muil zat al rond mijn knie”, schrijft één van hen neer. Er is dan ook onvrede dat de situatie blijft aanhouden. “Volgens een buurtbewoner zou de situatie al langer dan een jaar bezig zijn”, vervolgt Scrayen, die zijn licht opstak in de buurt. “Er werd zelfs al een hondje doodgebeten, maar de eigenares deed hiervan geen aangifte. Zelf hebben wij weet van één ander bijtincident in maart van dit jaar. Maar als mensen geen aangifte doen zijn wij ook niet op de hoogte over bepaalde problematieken en kunnen we ook niet optreden. Intussen zouden buurtbewoners zelfs langs daar niet meer durven passeren omdat er altijd problemen zijn. Nochtans loopt de omleidingsroute voor fietsers nu langs die locatie.”

De politie gaat alleszins ingrijpen via het dierenwelzijnsteam. Dit team werd in het voorjaar van 2021 in het leven geroepen om zich de dossiers die betrekking hebben tot dieren aan te trekken, maar ook om preventieve acties te organiseren. “Wat er donderdag is voorgevallen is al erg genoeg, maar als er al meerdere mensen zijn aangevallen en zelfs een hondje werd doodgebeten, is dit een situatie die niet kan blijven duren”, besluit Scrayen. “Volgende week zal er dan ook een beslissing vallen over wat er aan de situatie gedaan zal moeten worden.”

Onderzoek afwachten

Burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) werd vrijdag ingelicht over het jongste bijtincident. “De politie is belast met een onderzoek naar de omstandigheden”, zegt hij. “Een onderzoek dat uitgevoerd zal worden door ons team dierenwelzijn dat vorig jaar werd opgericht. Zij zullen actie ondernemen om te bekijken wat er moet gebeuren en ook in gesprek gaan met de eigenaars van het dier. Zelf ga ik dat onderzoek en het advies afwachten vooraleer ik een beslissing neem – dat kan ik niet zomaar vanaf mijn bureau. Het is ook voor het eerst dat ik iets verneem over de problematiek daar, maar het lijkt toch ernstig te zijn. Ooit hebben we een hond onmiddellijk een spuitje laten toedienen, maar toen ging het om een veel ernstiger incident. In ieder geval is het duidelijk dat de hond dikwijls losloopt en het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zijn of haar dier bij zich te houden. Kom je op de openbare weg? Dan is een leiband verplicht. Gebeurt dat allemaal niet, dan zijn dat allemaal ernstige inbreuken.”

