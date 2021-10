“Het zou haar laatste nacht bij hem worden. Nadien zou alles beter zijn”: vrienden en familie kunnen moord op Rachida (52) niet vatten

Merchtem Met uitsterven bedreigde grondwit­loof­boer: “In de zomer witloof op restaurant? Nee, bedankt!”

23 oktober Geen toprestaurants zonder topproducten. Dat is het uitgangspunt van de Open Producenten Dag dat dit weekend twee dagen zal plaatsvinden. Een organisatie van Toerisme Vlaanderen in samenwerking met Fevia Vlaanderen, VLAM en VLAIO. Bedoeling is om de Vlaamse gastvrijheid, lokale gastronomie en lekkere producten in de kijker te zetten. Ook de Heideveldhoeve uit Merchtem deelt twee dagen lang passie en vakmanschap en zet het traditionele Vlaamse grondwitloof in de kijker. “In de zomer op restaurant zal witloof op mijn bord altijd terug naar de keuken gaan”, zegt Kevin Van Haute (30) , die het landbouwbedrijf samen met zijn ouders uitbaat. “Met Open Producenten Dag wil ik de mensen opnieuw bijbrengen wat grondwitloof is en tonen hoe arbeidsintensief het telen ervan is. Grondwitloofboer is een uitstervend ras.”