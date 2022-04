Heraanleg Brusselsesteenweg en Vliegwezenlaan gaat 19 april van start: werken duren tot voorjaar 2024

AsseEen aannemer gaat op 19 april van start met de herinrichting van de Brusselsesteenweg, Vliegwezenlaan en Sint Bavostraat in Zellik. De riolering wordt volledig vernieuwd, maar er komen ook bovengronds aanpassingen aan de weg, inclusief voet- en fietspaden. De werken gaan in fases door en duren tot het voorjaar van 2024.

Concreet worden de Vliegwezenlaan en Brusselsesteenweg tussen de Pontbeek en de rotonde aan de Kerklaan volledig aangepakt. “De Brusselsesteenweg en de Vliegwezenlaan zijn aan vernieuwing toe”, laat de gemeente weten. “Het wegdek is niet langer van goede kwaliteit, de betonplaten zijn instabiel geworden en veroorzaken lawaaihinder. Vandaag ontstaan er gevaarlijke situaties door de hoge snelheden van het autoverkeer in combinatie met een groeiend aantal fietsers. Vanuit het centrum van Asse loopt hier bovendien een sluiproute richting Brussel. En dat veroorzaakt te veel verkeer en bijhorende verkeersproblemen in de kern van Zellik.”

Het bestuur maakt zich sterk dat de werken de Brusselsesteenweg en de Vliegwezenlaan veel veiliger zullen maken voor alle weggebruikers. “Voor voetgangers en fietsers komen er afgescheiden voetpaden en een veilige fietssnelweg”, klinkt het. “De drukke buslijn tussen Brussel en Aalst krijgt betere haltes. De afrit Pontbeek sluiten we af om het sluipverkeer te ontmoedigen. De herinrichting zorgt voor veiliger verkeer en meer groen. We nemen als bestuur ook het initiatief om de fietssnelweg F211 over een lengte van circa 900 meter op te waarderen. Het tracé vertrekt vanaf de tunnel onder de Pontbeek tot aan de rotonde van de fontein.”

Op 19 april gaat dus de eerste fase van start die tot december van dit jaar zal duren. Tijdens deze fase is de Brusselsesteenweg vanaf de fontein tot het kruispunt met de Sint Quirinuslaan in beide richtingen afgesloten, inclusief het kruispunt met de H. Rosseelslaan, F. Thirrystraat en Baron J. Greindllaan. Op de Brusselsesteenweg is het rijvak richting Asse vanaf de Sint Quirinuslaan tot aan de Vliegwezenlaan afgesloten.

Omleidingsroutes

Tijdens deze fase geldt er enkelrichting van Sint Bavostraat naar Sint-Quirinuslaan. Vanaf Sint-Quirinuslaan tot de rotonde met Kerklaan, F. Thirrystraat en Baron J. Greindllaan wordt over de volledige wegbreedte gewerkt. De omleiding loopt van de Sint-Quirinuslaan via Kerklaan naar onderzijde rotonde Brusselsesteenweg. Hier geldt eveneens enkelrichtingsverkeer. Bewoners van de Henri Rosselslaan kunnen hun straat bereiken via de Wile Rozenlaan. De bewoners van Henri Rosseelslaan kunnen ontsluiten via Wilde Rozenlaan. Ter ontsluiting van de bewoners van F. Thirrystraat wordt de enkelrichting opgeheven tussen de rotonde en de Openveldstraat. Tussen Openveldstraat en A. De Deckerstraat wordt de enkelrichting omgedraaid zodat er een lus ontstaat van Openveldstraat via Fr. Thirrystraat naar A. De Deckerstraat. Er geldt eveneens enkelrichtingsverkeer in A. De Deckerstraat tussen F. Thirrystraat en Vinkenlaan, in de richting van Vinkenlaan.

Opdat het verkeer zich niet zou vastrijden ter hoogte van de werf aan de rotonde Kerklaan, geldt er in C. Van Malderenstraat enkelrichting tussen Drie Koningenlaan en Brusselsesteenweg om te draaien in de richting van Drie Koningenlaan. Voor de fietsers wordt een omleiding in beide richtingen voorzien via Laarbeeklaan, Fr. Timmermansstraat, Nachtgaallaan, Vinkenlaan, A. De Deckerstraat en Galgenberg.

Verder verloop tot 2024

Het tweede deel van de eerste fase, waarbij er in de Sint Bavostraat gewerkt wordt, loopt van oktober 2022 tot februari 2023. Bij de tweede fase, die van maart tot april 2023 loopt, wordt de Vliegwezenlaan onder handen genomen. Tot slot wordt vanaf najaar 2023 tot voorjaar 2024 gewerkt aan de bovenhelft van de Brusselsesteenweg. Tijdens het voorjaar van 2024 volgen ook de parkzone en het aanleggen van groen aan de bovenhelft van de Brusselsesteenweg.