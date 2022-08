Handschoenen doen inbreekster de das om: 18 maanden cel

Op 19 maart kreeg de politie melding dat er 3 verdachte personen bij een wagen rondhingen. Een patrouille ging ter plaatse maar toen de drie de agenten zagen naderen sprongen ze in de wagen en reden ze weg. Uiteindelijk kon na een korte achtervolging de bestuurder, een Servische vrouw, worden gearresteerd. In de wagen werden tal van luxegoederen gevonden die afkomstig waren van een inbraak in Zellik. Daarbij had een kompaan van haar DNA-sporen achtergelaten. Omdat hij vorig jaar nog veroordeeld werd in Luik kon hij geïdentificeerd worden.De vrouw erkende voor de rechtbank dat haar kompanen de inbraak hadden gepleegd, maar beweerde dat zij aanvankelijk niet wilde meedoen. Het parket zwaaide evenwel met een paar handschoenen waarin haar DNA was aangetroffen, en die volgens het openbaar ministerie bewijzen dat de vrouw wel degelijk een actieve rol speelde bij de feiten. Bovendien had ze in het verleden al een opschorting gekregen voor gelijkaardige feiten, aldus nog het parket. De verdediging pleitte voor een gevangenisstraf met uitstel maar daar ging de rechtbank niet op in. De vrouw kreeg een effectieve gevangenisstraf van achttien maanden opgelegd, en haar kompaan een gevangenisstraf van twee jaar.