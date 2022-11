Halloweentocht van Spinibo brengt 5.000 euro op voor Magn-aid

Aalst Geldhofs­traat tijd afgesloten na mogelijk gaslek in leegstaan­de woning

De Geldhofstraat in Aalst was woensdagochtend een tijdlang afgesloten na een mogelijk gaslek in een leegstaande woning. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon geen metingen vaststellen. Ook Fluvius kwam ter plaatse om de leiding af te sluiten.

16:35