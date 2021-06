Grote staking in distributiecentrum Delhaize

Dilbeek Verrassing van jewelste: dan toch géén Vijverfes­ti­val dit jaar

11 juni De aangekondigde versoepelingen afgelopen maand betekenden goed nieuws voor het Vijverfestival in Dilbeek. De datum werd wel opgeschoven naar september, maar het festival zou gegarandeerd doorgaan. Want, in januari lagen er nog zes scenario’s op tafel om op verschillende manieren de festivalzomer door te komen.