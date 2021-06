Grote staking in distributiecentrum Delhaize: vrachtwagens blokkeren Brusselsesteenweg

Halle, Vilvoorde De zes mooiste stadster­ras­sen in Halle en Vilvoorde

22 mei Het terrasjesseizoen is nu eindelijk officieel geopend! Bij Het Laatste Nieuws gaan we dan ook drie weken lang op zoek naar de mooiste terrassen van Vlaanderen. Dit weekend bundelen we de gezelligste terrassen in de stad. Bij deze zes adresjes in Halle en Vilvoorde is het alvast telkens anders genieten. Lees meer over ‘De mooiste terrassen van Vlaanderen’ in ons dossier.