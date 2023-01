Groot aantal bestuurders krijgt boete voor bewust negeren éénrichtingsstraat

Asse RESTOTIP. Nieuwe uitbaters voor Burgerhuis in Asse: “Minstens dezelfde kwaliteit, maar aan lagere prijs”

Er waait een nieuwe wind door restaurant Burgerhuis, te vinden in de schaduw van de Sint-Martinuskerk in Asse. Valon Gojani (53) en zijn vrouw Entella (51) namen de zaak onlangs over nadat het restaurant sinds begin 2022 een nieuwe uitbater zocht. Het koppel is niet onbekend in Asse, want even verderop begonnen ze eerder al met Pizzeria Unica. “Veel veranderen we niet, maar we zijn goedkoper geworden en elke maand komen we met een nieuwe burger die niet op de kaart staat”, klinkt het.

12 januari