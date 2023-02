Golf van solidariteit voor door brand getroffen gezinnen: “Zijn alles kwijt, van kledij tot fotoalbums”

AsseAssenaren zijn massaal solidair met het gezin dat vorige week aan de Kalkoven door een uitslaande woningbrand werd getroffen. Intussen zou er zelfs als een nieuwe woonst gevonden zijn, terwijl andere spullen zoals kledij en meubelen massaal worden aangeboden. “De slachtoffers weten door de schok zelf niet goed wat ze nodig hebben, maar één is ding is duidelijk: ze zijn alles kwijt, van foto’s en herinneringen tot kledij”, zegt Frank Michiels, die de inzameling coördineert.

“Eigenlijk doe ik niet heel veel, he!”, zegt huisarts Frank Michiels ons onmiddellijk bij de start van het gesprek. Wat hij doet is nobel, een brug slaan tussen het getroffen gezin en de mensen die hulp willen bieden. “Uiteraard zag ik vrijdag zoals zovelen de beelden van de brand op sociale media verschijnen”, gaat de man verder. “Enkele mensen vroegen in de reacties wie daar woonde, met de bedoeling om hulp te kunnen aanbieden. En ik weet wie die mensen zijn. Al heel lang ken ik hen. Het zijn hele fijne mensen. De ouders zijn Franstaligen van Marokkaanse afkomst en samen hebben ze vier kinderen. De dochter heeft al een gezin en is dus al het huis uit. Maar de drie zonen van 13, 18 en 20 jaar wonen nog thuis.”

Crowdfunding

“De ouders zijn echt ondersteboven van wat er allemaal gebeurd is en van wat er op hen afkomt”, gaat het verder. “Ze weten niet waar hun hoofd staat. Die mensen stel ik dus niet graag bloot aan de vele goedbedoelde reacties. Daarom treed ik op als verbindingspersoon, het is belangrijk dat er nu zo iemand is. En dat doe ik dus uit vriendschap, omdat het een toffe familie is. Iedereen die hulp wil bieden kan mij contacteren door middel van een privébericht op Facebook. De aanbiedingen geef ik vervolgens door aan het gezin. Zij kunnen dan ook zelf beslissen wat ze ermee doen. Mensen vroegen mij ook al of er een crowdfunding werd opgestart, maar met geld inzamelen begin ik al zeker niet. Mensen die een financieel steuntje aan het gezin willen geven kunnen dat via het rekeningnummer van de vader BE27 0012 5419 7973. En belangrijk: ik ben ook niet alleen. Rita De Baerdemaeker, hun buurvrouw en voormalige apotheker, zet zich ook enorm in.”

Alles kwijt

Wat er nog exact nodig is, is onduidelijk. “Mensen komen af met meubels en kledij”, zegt de dokter. “Eigenlijk is er wel heel wat solidariteit. Wat natuurlijk broodnodig is, is onderdak. Maar dat gaan we deze week zeker nog gevonden hebben. Of het gratis wordt, zal afhangen van de verzekering. Kijk, die mensen zijn alles kwijt hé. Geen kleren meer, geen fotoalbums, geen herinneringen. Het belangrijkste is natuurlijk dat er geen slachtoffers vielen. De jongste zoon speelt voetbal bij Asse-Zellik en ook daar zijn de vriendjes al begonnen met inzamelen van spullen.”

