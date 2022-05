Gewijzigde verkeerssituatie door kermis op de Hopmarkt

Zellik Tientallen negeren éénrich­tings­ver­keer Zellik: “Agressie neemt toe”

Inwoners van Zellik klagen steen en been over het gedrag van bepaalde automobilisten in Zellik. Door de herinrichting van onder meer de Brusselsesteenweg zijn verschillende straten afgesloten of geldt er éénrichtingsverkeer. “Dagelijks negeren tientallen bestuurders het eenrichtingsverkeer”, zegt een buurtbewoner. De problematiek werd ook besproken tijdens de laatste gemeenteraad. Ook de toenemende parkeerdruk kwam aan bod. “De situatie is aan het escaleren.”

27 april