Wereld­feest Casa Del Mundo op Oude Vismarkt: “Het feest van fairtrade, diversi­teit en solidari­teit”

Op zondag 3 september vindt Casa del Mundo plaats op de Oude Vismarkt in Aalst. “Casa del Mundo is in Aalst hét wereldfeest met de gekende infomarkt, het wereldrestaurant en de muzikale animaties. Het is ook het feest van fairtrade, diversiteit en solidariteit”, zegt de organisator.