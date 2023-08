Bijenziek­te slaat toe in Molenbeek: “Besmet materiaal of besmette voeding­stof­fen, kunnen ervoor zorgen dat de ziekte zich verspreidt”

Onder de bijenpopulatie in de Brusselse deelgemeente Sint-Jans-Molenbeek is Europees Vuilbroed vastgesteld. Die bacterie zorgt ervoor dat de larven van de bijen verzwakken en afsterven. Daarom mogen imkers in een straal van drie kilometer rond Molenbeek, geen materiaal meer uitwisselen. Imker Noël De Schrijver is er voorlopig nog gerust in, al wijst hij ook op een andere uitdaging.