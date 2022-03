GBS Walfergem heeft nu 66 zonnepanelen op dak liggen (en ook jij kan mede-eigenaar worden)

Op het dak werden in totaal 66 zonnepanelen geplaatst waarmee jaarlijks 27.000 kWh kan worden opgewerkt. Dat is gelijk aan het jaarverbruik van acht gemiddelde Vlaamse huishoudens. De ruimte voor de zonnepanelen werd door de gemeente ter beschikking gesteld van Ecopower. Hierdoor krijgen ook inwoners van Asse de kans om mede-eigenaar te zijn van de installatie. Eerder werkte het bestuur al samen met Ecopower voor de windturbines in de industriezone van Mollem en voor een pelletkachel in het stationsgebouw. “In het kader van ons klimaatactieplan blijven we inzetten op hernieuwbare energie”, zegt milieuschepen Peter Verbiest (N-VA). “Deze realisatie brengt ons weer een mooie stap vooruit.” Waarnemend directeur van de school Harald Willems is tevreden met het project. “Het heeft een educatieve meerwaarde”, zegt hij. “We kunnen zo onze leerlingen in contact brengen met concrete oplossingen voor de klimaatverandering.” Het project werd gerealiseerd dankzij het raamcontract van intercommunale Haviland voor zonne-energie op gemeentelijke daken, waarop Ecopower intekende. Wie mee eigenaar wil worden van de zonnepalen kan dat via Ecopower vanaf 250 euro. Meer weten? Op 22 maart wordt om 20 uur een infoavond georganiseerd in de gemeentelijke basisschool van Walfergem.