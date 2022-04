Folkgroep Wör, met Assenaar Fabio Di Meo, stelt nieuwe cd voor in Oud Gasthuis

Ternat The Leaf wint wedstrijd met kleurrijke dopjesvis ten voordele van Ternat Dopt Mee

The Leaf Shopping Ternat heeft de wedstrijd ‘Art for All, powered by BLSC’ gewonnen. Het doel van de campagne was om een uniek kunstwerk te creëren in samenwerking met alle shoppers en winkeliers van het park. Tijdens de maanden februari en maart kon iedereen uiteindelijk meehelpen met het creëeren van het kunstwerk: een grote vis gevuld met plastic dopjes, om zo tot een kleurrijke dopjesvis te komen.

10 april