File op Brusselsesteenweg van Zellik naar Asse

Machelen/Dilbeek Javier (41) dag na geboorte van zoontje met pijl en boog doodgescho­ten: “Hier zijn geen woorden voor”

De grond onder de voeten van Javier Miranda’s (41) familieleden is weggezakt nadat hun broer op gruwelijke wijze werd vermoord. Dat er op het internet filmpjes circuleren van de gruweldaad waarop te zien is hoe het slachtoffer een doodsstrijd levert terwijl zijn aanvaller ijzig kalm staat toe te kijken, maakt het alleen maar erger. De veertiger werd in het Italiaanse Genua dodelijk getroffen met een kruisboog. “Hij was net één dag vader van zijn zoontje”, zegt zus Fanny Miranda uit Machelen. Volgens het parket is er mogelijk sprake van een racistisch motief.

7 november