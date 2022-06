Fietstunnel richting N9 onder spoorlijn plechtig geopend

AsseDe onbewaakte overweg aan de wijk Zittert is eindelijk officieel weggewerkt. Nadat vorig jaar de werken van een fiets- en voetgangerstunnel van start gingen konden overheden en betrokken diensten de constructie nu feestelijk ‘infietsen’. Het was een missing link van fietssnelweg F212, al zijn er nog altijd drie belangrijke ontbrekende schakels op de route.

Halfweg september ging aan de overweg al een huzarenwerk van start. Na vele voorbereidende werken (en onderhandelingen die zelfs al in 2015 werden opgestart) ging Infrabel aan de slag met de plaatsing van de tunnelkoker onder de drukke spoorlijn. Niet zomaar een koker, maar eentje van driehonderd ton zwaar, veertien meter lang, vijf meter breed en vijf meter hoog. De afgelopen maanden werd deze tunnel verder afgewerkt en maakten Asse, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant werk van de vervollediging van de F212 richting Brusselsesteenweg in Zellik. Het is langs dit traject dat enkele maanden geleden ook de intussen beroemde locomotief verscheen.

Het was woensdagochtend aan federaal minister Georges Gilkinet, een vertegenwoordiger van Vlaams minister Lydia Peeters, gedeputeerde Tom Dehaene, burgemeester Koen Van Elsen, Benoît Gilson (Infrabel) en Sam Haccour (NMBS) en nog enkele andere genodigden om de fietstunnel en het traject van 1,6 kilometer feestelijk in te fietsen.

Volledig scherm © Tom Vierendeels

“En daar zijn we heel tevreden mee”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “De fietsroute tussen Asse en Brussel is één van onze prioritaire routes. Vandaag hebben we op die route een zeer belangrijke schakel geopend, namelijk de tunnel onder de spoorlijn die de route nog veiliger en nog comfortabeler moet maken. Dankzij deze tunnel kon de overweg worden gesloten. Volgens mij heb je geen enkel excuus meer nodig om het woon-werkverkeer met de fiets te doen. Dat je van Asse naar Brussel nog met de auto zou gaan snap ik niet.”

Toch zijn nog enkele belangrijke schakels nodig. De tunnel van het station naar de Asphaltcosite, een tunnel in de schoolomgeving van Walfergem en een fietsbrug over de N9 in Zellik. “De route Asse-Brussel is nu voor 75 procent gerealiseerd”, vervolgt Dehaene. “Nog een aantal stukjes moeten worden aangelegd, maar die zaken zijn gepland. Onder meer onteigeningen moeten nog gebeuren. We blijven aan die dossiers gestaag verder werken. Toch neemt dit alles niet weg dat er op dit moment op al deze locaties al een zeer veilig fietspad aanwezig is.”

Ook burgemeester Koen Van Elsen is tevreden. “Drie vierde van de fietssnelweg werd al gerealiseerd en andere delen zijn in voorbereiding”, zegt hij. “Zo komt er bijvoorbeeld nog een brug over de N9 zodat mensen niet meer hoeven over te steken aan het Lukoil-tankstation. Op Brussels grondgebied werd intussen ook al een tunnel geplaatst in Ganshoren. We gaan wel nog werk maken van het verharden van enkele landbouwwegen in Bekkerzeel om de fietssnelweg makkelijker bereikbaar te maken. Vervolgens zullen we in Mollem aan de slag gaan om de snelweg te verbinden met de delen in Opwijk en Merchtem. Op die manier krijgen we een volledige OMA-B-route wat staat voor Opwijk, Merchtem, Asse en Brussel.”

LEES OOK

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.