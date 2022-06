Fietspad Brusselsesteenweg drie weken afgesloten door werken

Aalst Kookpot op vuur zorgt voor rookontwik­ke­ling en zet brandalarm in werking

In de Lazaretstraat in Aalst is in de nacht van vrijdag op zaterdag het brandalarm in werking getreden in een woning. In de keuken stond nog een kookpot op het vuur en die zorgde voor de nodige rookontwikkeling.

