Fietsdief wilt werkstraf in plaats van celstraf: “Anders is het terug naar af”

De 24-jarige man werd bij verstek veroordeeld tot 1 jaar cel voor de diefstal van een fiets in Asse. Daarnaast stond hij al bekend bij het gerecht voor een resem kleinere vergrijpen. “Mijn cliënt heeft een moeilijk parcours meegemaakt”, aldus zijn advocate Saskia Kerkhofs. “Sinds zijn 14e staat hij er alleen voor. Hij moest zich behelpen met wat er op straat voorhanden was en dat ging niet altijd via de legale weg.” Zo verzamelde de man een gevuld strafregister. “Bij de minste tegenslag haalt de geschiedenis hem in. Dan komen elementen uit zijn verleden terug naar boven, loopt hij een nieuwe veroordeling op en belandt hij opnieuw in de gevangenis. Dat is geen excuus, maar wel de werkelijkheid voor mijn cliënt”, voegt Kerkhofs eraan toe.

Contract

De man woont nu een appartement in Brussel en wordt begeleid door een sociaal assistent “Hem nu naar de gevangenis sturen, is terug naar af. Hij is het best gebaat bij een werkstraf. Op die manier heeft hij een nuttige dagbesteding. In de praktijk zien we ook dat zo’n werkstraf soms leidt tot een arbeidscontract. Dat zou in zijn situatie het beste zijn”, aldus zijn advocate. Het parket verzet zich hier niet tegen gezien zijn specifieke situatie. Uitspraak op 29 juli.