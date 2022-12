Feestbus De Lijn van Aalst via Affligem en Asse naar Brussel

“Opnieuw zullen chauffeurs van De Lijn klaarstaan om je op je bestemming te brengen”, laat de gemeente Asse weten. “Ook dit jaar tekenen we samen met de gemeente Affligem en de stad Aalst in op het aanbod van De Lijn. Lijn 214 rijdt de hele nacht tussen Aalst, Hekelgem, Asse en Brussel. De dienstregeling sluit naadloos aan bij de laatste ritten van lijn 214 op 31 december en bij de eerste ritten op 1 januari. Op die manier is er een continue dienstverlening tijdens de hele nacht. Met een oudejaarsticket22 reis je onbeperkt voor slechts 4 euro. Je ticket is geldig vanaf 31 december om 18.00 uur tot 1 januari, 23.59 uur.” Alle nodige informatie is te vinden op de website van De Lijn.