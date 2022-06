Familie en buren verzetten zich tegen versterking van hoogspanningslijn in Mollem

Veerle en Marc wonen met hun kinderen van 9 en 12 jaar in de Velm en beschikken over een opmerkelijk ornament in hun achtertuin. “Een gigantische pyloon voor de hoogspanningslijn”, knikt Marc. “We zijn eerlijk genoeg om te bevestigen dat die paal hier al stond toen we hier kwamen wonen. Maar de plannen die Elia nu heeft baren ons wel echt zorgen.” De Vlaamse regering verleende op 16 april een vergunning voor het project Mercator-Bruegel waarbij de bestaande hoogspanningslijn tussen de stations Mercator in Kruibeke en Bruegel in Sint-Ulriks-Kapelle versterkt worden. In totaal worden 64 pylonen steviger gemaakt en zes masten worden verplaatst in onder meer Asse, Merchtem, Londerzeel, Dilbeek en Buggenhout. “Bedoeling is om het net te versterken”, weet Okens. “We gaan hier van drie naar bijna zeven microtesla. Een verdubbeling dus. We hebben leren leven met de aanwezigheid van die hoogspanningslijn, maar die versterking is nu wel een brug te ver.”

Het gezin vreest voornamelijk gezondheidsrisico. “Er is een Europese studie die aantoont dat hoogspanningslijnen nefast kunnen zijn voor jonge kinderen”, luidt het. “Maar echt veel studies die de gezondheidsrisico’s bewijzen zijn er niet. Maar belangrijker: het tegendeel kan ook niet worden bewezen. Het is wel zo dat de straling veranderingen in lichaamscellen teweeg kan brengen en dit kan tot kanker leiden. Er wordt zoveel gedaan tegen kanker en voor kankeronderzoek, maar dit project wordt dan wel gewoon toegestaan.”

Toen het gezin op de hoogte was van de plannen werd onmiddellijk een advocaat onder de arm genomen om een bezwaarschrift in te dienen. “Daarnaast overhandigden we ook een petitie met een vijftigtal handtekeningen uit de buurt aan het gemeentebestuur”, gaat het verder. “Het bestuur moest aan de Vlaamse regering een advies geven. Nu heeft mijn vrouw al contact gehad met de burgemeester maar bij het gesprek werd aangegeven dat hij het bezwaar niet had bekeken en dat het nu wel te laat is aangezien de vergunning is afgeleverd. We weten dat er iemand uit Merchtem of Londerzeel ook een bezwaar heeft ingediend. En dus nu gaan we ook verder en trekt mijn vrouw samen met de advocaat naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We hopen dat er toch nog wordt ingegrepen. Intussen heeft ze zelfs contact met één van de burgemeesters uit West-Vlaanderen die zich samen met collega’s verzet tegen de komst van een gloednieuwe lijn. Hij beloofde ook nog contact op te nemen met onze burgemeester Koen Van Elsen.”

Volgens de man kon het ook anders. “Op bepaalde plaatsen gaan ze de masten verplaatsen: waarom kan dit hier niet”, vraagt hij zich af. “En op nog andere trajecten worden de kabels onder de grond gestopt. Waarom worden die opties hier niet overwogen? Naast de gezondheidsrisico’s vrezen we uiteraard ook een waardevermindering van onze woning. En bovendien gaat onze achtertuin ook een bouwwerf worden. We spaarden vijftien jaar lang aan een haag rondom de mast om die toch wat van het zicht te onttrekken, maar die gaat nu ook gewoon verdwijnen. Elia wil wel een nieuwe planten, maar ik denk niet dat ik die in dit leven nog even hoog ga zien worden.”

Volledig scherm Marc Okens met achter hem de hoospanningsmast die in de tuin van zijn gezin staat. Er werd al vijftien jaar gespaard voor een haag om de pyloon ietwat van het zicht te onttrekken. © Tom Vierendeels