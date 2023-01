Even vrees voor instortingsgevaar in Nieuwstraat na waterlek

Kort voor de middag ontstond even paniek om de woning op de hoek van de Bloklaan en de Nieuwstraat. Daar dreigde instortingsgevaar ten gevolge van een onderspoeling. “En die onderspoeling zou dan weer het gevolg zijn van voorafgaande waterlekken in de Nieuwstraat”, vertelt Edwin Fabri (CD&V), schepen van Openbare Werken. “Farys is gecontacteerd en een aannemer is ter plaatse gekomen voor onderzoeken. Daaruit is gebleken dat er geen groot instortingsgevaar is en men zal proberen om het gat zo snel mogelijk te dichten.” De betrokken woning is één die sowieso al ging worden afgebroken om plaats te maken voor een appartementsgebouw. Daardoor zal het voetpad er ook veel breder worden. Tijdens de onderzoeken regelde de politie het verkeer en werden voertuigen beurtelings doorgelaten.