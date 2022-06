Ernstige PFAS-verontreiniging op site van voormalige brandweerkazerne

De gemeente Asse liet na een verplichte inventarisatie door de Vlaamse regering in juni 2021 op verschillende locaties in de gemeente verkennende bodemonderzoeken uitvoeren. Dit specifiek gericht op het opsporen van de zogenaamde PFAS. Het bestuur heeft intussen de resultaten van één terrein ontvangen, namelijk de site van de voormalige brandweerkazerne tussen de Arsenaalstraat en de Hopmarkt. De meetresultaten wijzen op een duidelijke ernstige verontreiniging van het grondwater met PFAS. Daarom zal er verder bodemonderzoek moeten gebeuren. Dat onderzoek moet uitwijzen of de verontreiniging ook effectief een risico vormt voor mens en milieu.

Zoals de procedure het voorschrijft worden in afwachting van die resultaten no regret-maatregelen genomen. Woon je in een straal van honderd meter? Dan is het verboden om bijvoorbeeld zelf-geteelde groenten en fruit te eten en ook eieren van eigen kippen mogen niet meer geconsumeerd worden. Wie in een zone van vijfhonderd meter rond de site woont mag geen putwater meer gebruiken als drinkwater. Ook niet om er mee te koken. Het mag ook niet gebruikt worden om een zwembad mee te vullen of de auto mee te wassen. De betrokken inwoners zullen een brief ontvangen met daarin de specifieke en gedetailleerde maatregelen die getroffen moeten worden.