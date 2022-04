Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Asse Ontwikke­lings­me­de­wer­kers bereiden zich voor op vijandige confronta­ties dankzij ‘Kamp Waes’-trai­ning: “De fysieke scenario’s zijn levensech­te situaties”

Zo’n 221 ontwikkelingsmedewerkers van de Belgische overheid krijgen binnenkort een driedaagse training in Asse in ware ‘Kamp Waes’-stijl. Deze week was het alvast de beurt aan enkele directieleden die het programma volledig doorliepen. De training leert de medewerkers omgaan met medische noodgevallen en vijandige confrontaties. “De deelnemers zijn vooral onder de indruk en hadden niet verwacht dat het zo realistisch ging zijn”, klinkt het.

30 maart