Een rijstrook versperd op de Brusselse Ring ter hoogte van Asse

Basketbal eerste landelijke As­se-Ter­nat pakt titel in eerste landelijke: “Promotie naar Top Division 2 met ons budget is fantas­tisch”

Wat al enkele weken in de lucht hing, is dit weekend ook realiteit geworden. Asse-Ternat heeft de titel gepakt in eerste landelijke. Voor aanvang van dit seizoen was dat geen evidentie. De fusieploeg maakte onderweg echter nauwelijks fouten, zodat men terecht volgend seizoen de opwachting mag maken in Top Division 2.

1 mei