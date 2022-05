Dubbel goud voor Mort Subite Kriek Lambic op European Beer Challenge, ook Affligem krijgt goud

“We brouwen onze Kriek uitsluitend met Belgische krieken, dat maakt volgens mij het verschil”, verklaart Reinders het succes. “De krieksoorten Kelleries en Gorsem hebben een lekkere fris-zurige smaak waardoor we een zeer gebalanceerde smaak verkrijgen.” De European Beer Challenge was voor Alken Maes bijzonder succesvol: de brouwers verzamelden namelijk niet minder dan acht onderscheidingen. Naast Mort Subite behaalde Cristal XTRA, pas gelanceerd in februari, meteen goud in de categorie Bohemian Pilsner. Ook Cristal won eremetaal met brons in de categorie Czech Pilsner. Affligem Blond (Abbey Style Blond), Affligem Blond 0.0% (Alcohol Free Beer) en Affligem Tripel (Tripel), dat nog tot deze zomer in Opwijk wordt gebrouwen, nemen eveneens een gouden plak mee naar huis. Daarnaast was er ook zilver voor Maes in de categorie International Style Pilsner en voor Hapkin in de categorie Belgian Blonde Ale. De European Beer Challenge wordt jaarlijks in Londen gehouden en is een van de meest toonaangevende internationale bierwedstrijden. Bieren van overal ter wereld worden door biersommeliers blind geproefd om vervolgens per stijl de winnaars aan te duiden.